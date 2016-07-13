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    Виталий Денисов: «Стесняюсь, когда меня называют звездой или кумиром»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов является одним из самых активных футболистов в общении с фанатами. Во вторник столичный клуб провел специальную акцию, в которой принял участие Денисов – он поздравил болельщика красно-зеленых Сергея Беспалова с днем рождения.

    «Общение с болельщиками – это составляющая моей работы. Вообще, когда меня называют звездой или кумиром, сразу начинаю стесняться. Я таковым себя не считаю. Если болельщики ко мне подходят, я стараюсь им не отказывать», – сказал Денисов.

    Напомним, «Локомотив» проводит предсезонные сборы в Австрии.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    13.07.2016 11:30
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 13 июля 2016, 13:35

      Если игрок сборной Узбекистана и малоизвестной за рубежом российской команды не считает себя звездой, это говорит лишь о том, что он адекватен. Общение с фанатами - это просто выбор, а не показатель душевных качеств.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июля 2016, 12:39

      Ладно.

      -1
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