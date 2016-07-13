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    Хави Гарсия: «Контроль мяча и командная игра – главное для Луческу»

    Хавбек «Зенита» Хави Гарсия рассказал о том, как ему работается под руководство нового главного тренера Мирчи Луческу. По словам испанца, стиль игры румынского специалиста существенно отличается от его предшественника Андре Виллаш-Боаша.

    «Все очень здорово. Мистер пытается передать свои идеи, видение игры, то, как он это представляет. Мы в свою очередь стараемся хорошо работать на тренировках, впитывать всю информацию и знания, которые нам дает Мистер. Сейчас мы будем стараться играть в совершенно другой футбол по сравнению с тем, что мы показывали при предыдущем тренере. Раньше мы очень сильно зависели от индивидуальностей в атаке и всегда ждали и надеялись, что у атакующих футболистов пойдет игра и они покажут себя. Мистер видит поле совершенно иначе. Мы стараемся действовать командно, независимо от индивидуальностей, и постоянно контролировать мяч – это главная идея Луческу на данный момент.

    Мистер пробует и экспериментирует не только в плане игры – он также пытается узнать и нас, поэтому дает в каждом матче капитанскую повязку разным людям. Думаю, у него есть внутренние причины менять капитана, которые мы, конечно, не знаем. Уверен, что ближе к официальным играм мы вместе сделаем этот выбор», – сказал Гарсия.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.07.2016 00:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июля 2016, 02:44

      Ну, продолжайте.

      Хочется не разговоров, не рассказов - а посмотреть уже вас в деле.

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