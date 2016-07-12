Хохлов: «В действиях «Динамо» уже видна тренерская рука Калитвинцева»

Экс-полузащитник «Динамо» Дмитрий Хохлов высказал мнение об игре бело-голубых в первом туре ФНЛ против «Тюмени» (3:0).

«Игра «Динамо» оставила приятные впечатления. Команда отлично стартовала с уверенной победы. В матче с «Тюменью» игра бело-голубых не оставила никаких вопросов. Соперник был полностью переигран. Не хотел бы делать скидку на уровень «Тюмени». Дай играть любому сопернику, и тогда возникнут проблемы. Этот матч дал повод думать, что «Динамо» уже в следующем году вернется в элиту российского футбола. Сможет ли «Динамо» пройти весь сезон без поражений? Все может быть. Но я бы не хотел каркать.

Уже видна тренерская рука Юрия Калитвинцева. Просматриваются наигранные комбинации. Нынешнее «Динамо» разительно отличается от команды Андрея Кобелева. Пока не хотелось бы говорить, чей футбол привлекательнее. Пока рано об этом судить. Так же рано говорить о том, что Кирилл Панченко будет лидером «Динамо». Но по игре с «Тюменью» он мне понравился.

У Антона Шунина наконец-таки появился шанс стать твердым первым номером. У него всегда были великолепные данные, и они никуда не делись. На тренировках Шунин действительно пашет. То, что он сейчас является основным голкипером команды, должно придать ему уверенности. Антону пора застолбить место в воротах «Динамо». Он уже не молодой и перспективный», – сказал Хохлов.