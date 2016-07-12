Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду возглавил рейтинг самых богатых спортсменов

    Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей мира на данный момент. Возглавляют список певица Тэйлор Свифт (170 миллионов долларов), группа One Direcrion (110) и писатель Джеймс Паттерсон (95).

    Самый богатый спортсмен из рейтинга – Криштиану Роналду, который за год заработал 88 миллионов долларов. В общем списке он занимает четвертое место. Также в рейтинге Лионель Месси (81,5 миллион и 8-е место), Златан Ибрагимович и Неймар (по 37,5 миллиона).

    Самый богатый баскетболист – Леброн Джеймс (77 миллионов), теннисист – Роджер Федерер (68), гольфист – Фил Микельсон (53), игрок в американский футбол – Кэм Ньютон (53), гонщик Формулы 1 – Люис Хэмилтон (46), легкоатлет – Усейн Болт (32,5). Представителей других видов спорта в рейтинге нет.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2016 14:04
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      rnm 12 июля 2016, 15:39

      Где же Бекхем ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +806

      тигрик > rnm 12 июля 2016, 17:44

      бэкс давно не спортсмен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 июля 2016, 14:47

      где джокович

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 июля 2016, 14:43

      Круто.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11