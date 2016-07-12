Сборную Португалии домой сопровождали истребители F-16

Сборная Португалии вернулась в Лиссабон на следующий день после победы на Евро-2016. Самолет с командой на борту сопровождали истребители F-16 ВВС Португалии.

Первыми с трапа самолета спустились главный тренер команды Фернанду Сантуш и нападающий Криштиану Роналду. У лидера команды на шее был флаг острова Мадейра, а флагом Португалии он подпоясался.

После прилета команда на двух автобусах с открытым верхом отправилась на встречу с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.