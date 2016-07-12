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    Сборную Португалии домой сопровождали истребители F-16

    Сборная Португалии вернулась в Лиссабон на следующий день после победы на Евро-2016. Самолет с командой на борту сопровождали истребители F-16 ВВС Португалии.

    Первыми с трапа самолета спустились главный тренер команды Фернанду Сантуш и нападающий Криштиану Роналду. У лидера команды на шее был флаг острова Мадейра, а флагом Португалии он подпоясался.

    После прилета команда на двух автобусах с открытым верхом отправилась на встречу с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.

    Источник: УЕФА

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    12.07.2016 01:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 12 июля 2016, 09:01

      Ну, как бы понятно, что летать над драной Европой без истребителей -- не безопасно.

      А если рулить снизу будут ещё днепропетровские диспетчеры, а украинские БУКи притаятся на огневых позициях -- то и с истребителями, тем более такими дряхлыми как допотопный F-16, лучше уж ездить по поверхности земли.

      -1
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 12 июля 2016, 08:12

      Все ВВС подняли в воздух:)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 июля 2016, 07:54

      Боялись что ли что французы собьют ?

      -1
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