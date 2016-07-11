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    Роналду в финале Евро-2016 атаковали бабочки вида совка-гамма

    Ученые ВНИИЛМ определили вид бабочек, которые нередко появлялись в кадре во время финала Евро-2016 Португалия – Франция, а в одном из эпизодов «атаковали» нападающего Криштиану Роналду.

    «Конечно, разглядеть на телевизионной картинке, что это за насекомое такое, да еще в полете, – весьма непросто. Тем более, наши комментаторы называли бабочек «саранчой», еще больше запутывая зрителей. Однако сотрудники ВНИИЛМ профессиональным взглядом определили, что это, скорее всего, очень распространенный и часто весьма многочисленный вредитель многих растений – совка-гамма.

    Оказывается, в ночь перед финальной игрой на стадионе забыли выключить освещение. Этих ночных бабочек, как и многих других, всегда привлекают осветительные приборы. В ночь перед финалом, словно чувствуя будущий накал игры, совка-гаммы со всех сторон устремились на стадион. А поскольку они ночные, то с наступлением дня устроились «поспать» на трибунах, мачтах освещения, заборах и других предметах, поэтому были незаметны. Но игра началась вечером, когда опять наступило время активного лета, и миллионы бабочек вновь поднялись в воздух. Должно быть, они очень испугались массы людей, особенно тех, которые бегали по зеленому газону», – заявили в пресс-службе института.

    Источник: Телеканал «360»

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    11.07.2016 22:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6

      Duken 12 июля 2016, 08:23

      Это мотыльки!Ну почему всегда мотыльки?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 июля 2016, 08:17

      Совка чего? Явно опечатка!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      vampir4ik 11 июля 2016, 23:27

      Его даже бабочки любят!!!

      1
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 11 июля 2016, 23:27

      аааа. нет только не бабочка
      какая досада!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 11 июля 2016, 23:00

      Не ну тут реально больно, колено добре пошатнуло

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