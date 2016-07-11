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    Рейнгольд: «Гризманн – не Платини, в нем нет ничего особенного»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд назвал нападающего сборной Франции Антуана Гризманна лучшим игроком Евро-2016. Отметим, что на данном турнире француз с шестью голами стал лучшим бомбардиром.

    «Лучшим игроком турнира я бы назвал Антуана Гризманна. Конкретно на этом турнире он хорошо себя проявил. Но в финале у него не получилось, потому что с ним играли персонально и лишили его пустых зон, которые были в матче против немцев. Он все время попадал в клещи португальских защитников, хотя у него был один голевой момент.

    Было видно, что Гризманн, несмотря на молодость, очень ответственно подошел к этой игре. По этой причине, как мне кажется, он перегорел. Допускаю и «звездную болезнь», но это вряд ли. Более того, отмечу, что в этом футболисте нет ничего особенного, хотя турнир ему и удался. В этой связи он и не вызывался в одно время в сборную. В этот раз в команду попал – «выстрелил». Но на турнире я увидел мало игроков, которых можно было бы назвать мастерами большого класса. Но это лишь мое мнение. Гризманн – не Платини», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    11.07.2016 12:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +33709

      zra78 12 июля 2016, 00:05

      А сам то ты что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      Tabasik007 11 июля 2016, 21:53

      Словесная окрошка +++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      SanekGol 11 июля 2016, 18:38

      Маразматит нехило Альпенгольд

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 11 июля 2016, 17:59

      сумбурная невнятная речь и мысли, на словесную окрошку похоже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 11 июля 2016, 17:54

      а старым маразматикам хоть кол на голове чеши-у них всё Пеле Король футбол и те кто 1 000 лет назад играл всегда лучше будут...

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июля 2016, 15:01

      Бурчит старик, как и прежде... хотя по сути на сей раз прав.

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 11 июля 2016, 14:27

      Согласен. Далеко не Платини, увидите, в этом сезоне про него все забудут.

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      Рейтинг: +345

      Totti11 11 июля 2016, 13:22

      Е.....ть он эксперт!!!

      0
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