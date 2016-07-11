«Манчестер Юнайтед» договорился с Райолой и дал неделю Погба

«Манчестер Юнайтед» согласовал все условия контракта с агентом Поля Погба Мино Райолой. По информации Manchester Evening News, «красные дьяволы» готовы заплатить за полузащитника «Ювентуса» 130 миллионов евро и предложить ему зарплату в размере 13 миллионов евро.

В Манчестере хотят получить ответ от француза в течение недели. Такой ультиматум был поставлен на встрече между руководством клуба и Райолой.