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    «Манчестер Юнайтед» договорился с Райолой и дал неделю Погба

    «Манчестер Юнайтед» согласовал все условия контракта с агентом Поля Погба Мино Райолой. По информации Manchester Evening News, «красные дьяволы» готовы заплатить за полузащитника «Ювентуса» 130 миллионов евро и предложить ему зарплату в размере 13 миллионов евро.

    В Манчестере хотят получить ответ от француза в течение недели. Такой ультиматум был поставлен на встрече между руководством клуба и Райолой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2016 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 11 июля 2016, 11:47

      что-то мне это напоминает историю с Кака.....
      ушёл бесплатно в Юве, теперь обратно за 130млн... за 130 млн, Карл

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