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    Франция приготовила чемпионский автобус перед финалом Евро-2016

    Задолго до начала финального матча Евро-2016 между Францией и Португалией хозяева турнира подготовили чемпионский автобус, на котором игроки команды должны были праздновать свой успех. Напомним, Франция проиграла Португалии со счетом 0:1.

    Источник: Twitter

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    11.07.2016 05:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июля 2016, 11:33

      Рано начали делить "шкуру недобитого Роналду". Он, раненый, в перерыве такую речь завернул, что только сильнее сплотила португезов:



      Защитник сборной Португалии Седрик отметил вклад нападающего Криштиану Роналду в победу команды в финальном матче Евро-2016 с французами (1:0, дополнительное время). Лидер атак португальцев был вынужден покинуть поле на 25-й минуте из-за травмы, однако, по словам Седрика, форвард смог зарядить команду своей речью в перерыве.

      «Это был тяжелейший момент. Для меня и всей команды травма Роналду стала настоящим ударом. Думаю, все пребывали в небольшом шоке, но у Криштиану нашлись нужные слова в перерыве. Он смог зарядить нас уверенностью, сказав примерно следующее: „Слушайте, я уверен, что мы выиграем турнир, так что продолжайте бороться вместе, сражайтесь за победу“. Это была невероятная речь. Мы действовали как единое целое, благодаря чему нашу команду было тяжело сломить. У Роналду был фантастический настрой, который передался остальным. Он нам очень сильно помог в перерыве, и у него всегда есть для нас мотивирующие слова. Его речь оказала положительное влияние на всех ребят», — приводит слова Седрика портал Goal.

      2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 11 июля 2016, 09:36

      сглазили

      5
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 11 июля 2016, 08:29

      Россия тоже приготовила , чтобы домой на нем уехать

      1
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      Рейтинг: +48

      Kostya83 11 июля 2016, 05:56

      Немцы, наверное тоже)

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