Роналду станет командором ордена Заслуг

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, а также его партнеры и тренерский штаб команды получат орден Заслуг третьей степени, которая соответствует званию «командор». Награда будет вручена команде президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.
Отметим, у Роналду уже есть одна португальская награда. Он является великим офицером ордена Инфанта дона Энрики.