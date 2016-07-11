Роналду станет командором ордена Заслуг

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, а также его партнеры и тренерский штаб команды получат орден Заслуг третьей степени, которая соответствует званию «командор». Награда будет вручена команде президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.

Отметим, у Роналду уже есть одна португальская награда. Он является великим офицером ордена Инфанта дона Энрики.