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    Роналду станет командором ордена Заслуг

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, а также его партнеры и тренерский штаб команды получат орден Заслуг третьей степени, которая соответствует званию «командор». Награда будет вручена команде президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.

    Отметим, у Роналду уже есть одна португальская награда. Он является великим офицером ордена Инфанта дона Энрики.

    Источник: Record

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    11.07.2016 04:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +695

      fan-man 11 июля 2016, 06:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ещё верховного главнокомандующего ему присвойте ) за рекламу шампуня и тд АТК АТК аткрытие

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