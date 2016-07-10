«Манчестер Юнайтед» может отдать «Ювентусу» Мату, чтобы заполучить Погба

«Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна планирует отдать «Ювентусу» полузащитника Хуана Мату, чтобы заполучить хавбека туринского клуба Поля Погба. Сообщается, что таким образом «красные дьяволы» постараются компенсировать траты на французского футболиста, сумма трансфера которого оценивается в 100 миллионов фунтов.

По данным Transfermarkt, стоимость Маты составляет 34 миллиона евро. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 38 матчей, в которых забил шесть голов.