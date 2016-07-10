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    Финал Евро-2016 на Первом канале будут комментировать Гусев и Выборнов

    Виктор Гусев и Константин Выборнов будут комментировать на Первом канале финальный матч чемпионата Европы-2016 между сборными Португалии и Франции.

    «За предложение прокомментировать финал благодарен каналу, на котором проработал много лет. Постараюсь в паре с Виктором Гусевым придать репортажу дополнительные краски. Работать на матчах такого уровня – большая ответственность и большое удовольствие. Задача – чтобы зрителю было интересно и нескучно, даже если матч окажется вязким и тягучим», – сказал Выборнов.

    Напомним, что встреча между сборными Португалии и Франции состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2016 14:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +263

      Саладин 10 июля 2016, 17:19

      фууууу... Гусев((( сколько лет он нас уже мучает(( Стогниенко надо было, он лучший футбольный коментатор на данный момент

      0
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 10 июля 2016, 16:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лутшие коментаторы гусев и выборнов судовольствием буду слушать а ни ети горлопаны с матч тв черданцев иуда генич иуда губернев иуда розанов иуда и армяшка иуда умрите все

      -5
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      Рейтинг: +25

      RomzesRZN 10 июля 2016, 15:44

      О значит Бензема все-таки сыграет за французов на Евро.

      2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 10 июля 2016, 15:17

      Со всего г....на самых лучших выбрали.

      1
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      Рейтинг: +43

      SERGEI.S71 10 июля 2016, 15:12

      Лучше сразу выключить звук!!! и не слушать его! Или смотреть по другому каналу!

      4
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      Рейтинг: +45

      Comentarios 10 июля 2016, 15:03

      Гусев хрень иногда такую несет, слава богу наши не играют

      3
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 10 июля 2016, 14:57

      На Матч ТВ качество хреновое, а на Первом комментатор. Что выбрать?

      1
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW > red-white fox 10 июля 2016, 18:10

      Матч наш спорт
      В hd вроде показывают

      0
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      Рейтинг: +28

      benz665 10 июля 2016, 14:54

      Даёшь Стогниенко)

      3
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 10 июля 2016, 14:53

      на самом деле гусев как мне кажется подслеповатый малый.Постоянно ошибается и поправляет себя.

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      Рейтинг: +28

      benz665 10 июля 2016, 14:53

      Гусева в топку! Как можно вообще ему давать комментировать,ничего о футболе не знает

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