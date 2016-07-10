Баллак посоветовал Швайнштайгеру завершить карьеру в сборной

Бывший игрок сборной Германии Михаэль Баллак считает, что 31-летний немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер должен задуматься о завершении международной карьеры.



«Я не знаю, поедет ли Бастиан на чемпионат мира в Россию ради очередного личного рекорда. Я бы посоветовал ему тщательно поразмыслить, прежде чем принять решение. Боюсь, что у других игроков могут появиться вопросы по Бастиану, потому что он будет играть, не соответствуя уровню команды», — написал Баллак в своей колонке для TZ.