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    Сантуш: «Роналду по своей сути победитель»

    Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш уверен, что капитан национальной команды Криштиану Роналду является лучшим игроком планеты. Напомним, что сегодня состоится финал Евро-2016, в котором сборная Португалии сыграет с Францией.

    – Считаете ли вы Роналду лучшим футболистом мира?

    – Да.

    – Чем Роналду сегодняшний отличается от себя же 10-летней давности?

    – Я недолго работал с ним 13 лет назад в «Спортинге», перед тем как он отправился в «МЮ». Этот игрок по своей сути победитель, он готов сражаться, хочет быть лучшим и достигать совершенства.

    Это капитан и лидер нашей команды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2016 07:44
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