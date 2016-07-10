Кантона Ибрагимовичу: «В Манчестере был и есть только один король»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона персонально обратился к новичку команды Златану Ибрагимовичу.



«У меня есть персональное послание для Ибрагимовича. Златан, ты сделал лучший выбор. Здесь ты можешь чувствовать присутствие призраков легенд, которые играли за клуб раньше.В Манчестере был и есть только один король, но ты можешь быть принцем, если хочешь. Можешь брать мой седьмой номер, если он тебя интересует. Это мой подарок. Король ушел, да здравствует принц!» — сказал Кантона.

Напомним, что швед пополнил ряды «МЮ» этим летом.