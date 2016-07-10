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    Пепе: «К сожалению, Эйсебио уже не может приехать на финал»

    Защитник сборной Португалии Пепе поделился своими ожиданиями от финала Евр-2016, в котором его команда сыграет против Франции.

    «Все хорошо. Сегодня тренировался. Я в полном распоряжении наставника на завтрашний поединок.

    Сборная Франции составлена из высококлассных игроков, которые выступают за европейские топ-клубы. Соперник силен как команда. Завтра будет великолепный матч. Надеюсь, что мы сможем принести радость Португалии.

    Я представляю свою страну в финале. Это так много значит для меня. Мы хотим доставить радость португальцам. За 11 футболистов на поле и трех запасных, которые могут войти в игру, будут переживать 11 миллионов человек. Мы хотим войти в историю португальского футбол.

    К сожалению, Эйсебио уже не может приехать сюда и разделить с нами эти чувства. Мы хотим, чтобы завтра весь португальский народ радовался», – заявил Пепе.

    Источник: УЕФА

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    10.07.2016 00:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 июля 2016, 04:08

      Вы обязаны его выиграть для него !

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