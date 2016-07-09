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    Радимов: «Думаю, история с Кокориным не затянется надолго»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал перевод нападающего Александра Кокорина в его команду.

    – Полностью доволен тем, как Кокорин отработал сегодня с нами, выполнил всю программу тренировки. После нашего основного занятия он работал дополнительно – это согласовано с тренерским штабом основной команды. Участие Александра в матче с «Соколом» маловероятно. Во-первых, вопрос физической готовности. Во-вторых, непонятно, что с заявкой. Он же заявлен за основной состав, а игроки основного состава не могут за нас играть. Третий момент – «Зенит-2» – это все же команда для молодежи, а не для игроков национальной сборной.

    – Как ваши молодые ребята восприняли работу рядом с таким мастером?

    – Никто ничего вслух не говорит, но, наверное, для молодого пацана показатель, если с ним рядом выходит игрок, который только что вернулся с чемпионата Европы. Но вида никто не подал.

    – Можно ли сказать, насколько затянется история с Кокориным в вашей команде?

    – Я думаю, ненадолго. Неделя-две. Скоро же стартует чемпионат в премьер-лиге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2016 19:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 9 июля 2016, 20:39

      Во-первых, вопрос физической готовности.?!

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 9 июля 2016, 20:31

      На ЧЕ Кокоша был проездом, так как торопился в Монако, на рандеву с главным гавноедом Пашенькой Мамаевым.

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 9 июля 2016, 20:25

      теперь от всей молодежки зенита и от радимова говном несет

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 июля 2016, 19:26

      Что и требовалось доказать)))

      -1
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