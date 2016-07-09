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    Сабитов был выбран капитаном «Мордовии» на следующий сезон

    Хавбек «Мордовии» Ренат Сабитов был выбран капитаном саранцев на предстоящий сезон. Предпочтение 31-летнему игроку отдала большая часть футболистов команды.

    «Сегодня утром перед тренировкой в «Мордовии» состоялось командное собрание, в ходе которого были выбраны капитан и четыре вице-капитана.

    Выводить саранскую команду на матчи с капитанской повязкой на рукаве в сезоне-2016/17 будет Ренат Сабитов. Заместителями Сабитова по мере обстоятельств могут выступить Илья Чебану, Евгений Осипов, Александр Дегтярев и Александр Кренделев», – сообщается на странице «Мордовии» в Twitter.

    Напомним, что клуб из Саранска проведет сезон-2016/17 в ФНЛ.

    Источник: ФК «Мордовия»

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    09.07.2016 13:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 июля 2016, 19:58

      Как на боевом корабле....

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