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    Мартинес намерен вернуться в Европу

    Форвард «Гуанчжоу Эвергранд» Джексон Мартинес собирается вернуться в Старый Свет. Об этом сообщил агент футболиста Энрике Помпео. Напомним, последним европейским клубом 29-летнего колумбийца был «Милан», который он покинул в прошедшее зимнее трансферное окно.

    «Пока никто официально к нам не обращался, но я сейчас в Европе и работаю над возвращением Джексона. Он безмерно благодарен китайскому клубу, но принял решения вернуться в Европу. Мы находимся в поиске решения, которое бы удовлетворило и нас, и «Гуанчжоу». Один из приоритетов – Серия А. Был слух об интересе «Ювентуса», это было бы великолепным развитием событий», – сказал Помпео.

    Источник: Calciomercato

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    09.07.2016 12:58
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      ppz1 9 июля 2016, 15:26

      Он в Милане не был, из Атлетико ушёл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 9 июля 2016, 13:13

      хапнул денег и обратно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > NeoNaTe 9 июля 2016, 14:02

      и правильно сделал )))

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