УЕФА считает нынешний формат Евро конкурентоспособным

Директор по проведению соревнований УЕФА Джорджио Маркетти заявил, что организация осталась довольна новым форматом чемпионата Европы. Напомним, на нынешнем Евро впервые в истории сыграли 24 команды.

«Надо быть объективными, когда анализируем формат турнира. Были дебютанты, при этом никто из новичков не завершил групповой турнир на четвертом месте, что доказывает конкурентоспособность чемпионата и нового формата», – сказал Маркетти.