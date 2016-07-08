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    УЕФА считает нынешний формат Евро конкурентоспособным

    Директор по проведению соревнований УЕФА Джорджио Маркетти заявил, что организация осталась довольна новым форматом чемпионата Европы. Напомним, на нынешнем Евро впервые в истории сыграли 24 команды.

    «Надо быть объективными, когда анализируем формат турнира. Были дебютанты, при этом никто из новичков не завершил групповой турнир на четвертом месте, что доказывает конкурентоспособность чемпионата и нового формата», – сказал Маркетти.

    Источник: ТАСС

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    08.07.2016 21:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12

      сысой 9 июля 2016, 08:20

      Надо сделать для России чемпионат Европы2,Как в футбольных лигах,есть топ лиги,а есть рангом пониже. Вот там нашим сборникам и место играть с областными командами.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 июля 2016, 23:28

      Согласен!Главное больше не делайте)

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > ЖОРРО 8 июля 2016, 23:49

      России и это не поможет.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 8 июля 2016, 23:04

      24 команды нормально, можно и 32 в будущем, тогда может Россия из группы выйдет

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 8 июля 2016, 22:55

      да нормальный чемп венгрия с португалией 3-3 как сыграли а уэльс бельгия а исландия? нормально.

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 8 июля 2016, 22:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да шлюхи вы продажные, вот и весь вывод! Самый никчемный и купленный для жабоедов ЧЕ за всё время его существования. Поставьте "конкурентноспособных" в другом жребии и они сразу превратятся в ничто. А сборные Португалии и Франции вылетят в первом же матче плей-офф.

      -4
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      Рейтинг: +12

      Lukasch20 8 июля 2016, 21:49

      А я считаю, что левота полнейшая. Посудите сами: с одной части сетки Германия, Италия, Испания, Франция, Англия, зато с другой северная Ирландия, Уэльс, Польша, Швейцария.....

      0
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      Рейтинг: +54

      BloodBow > Lukasch20 8 июля 2016, 22:44

      Так вышло потому, что Испания и Англия уступили первые места в группах Хорватии и Уэльсу, сами виноваты

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      Рейтинг: +12

      Lukasch20 > BloodBow 8 июля 2016, 22:56

      А как насчёт Италии и Германии???

      -2
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      Рейтинг: +54

      BloodBow > Lukasch20 12 июля 2016, 14:00

      И при прошлой схеме они попадали с одной стороны и встречались между собой на евро 2012, разве что тогда в полуфинале, в этот раз в четвертьфинале.

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