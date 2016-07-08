«Лацио» отказался от приобретения Пато

«Лацио» отказался от приобретения форварда «Коринтианса» Пато. Это связано с тем, что видеть 26-летнего игрока в римском клубе хотел Марсело Бьелса, который должен был возглавить «бьянкочелести». Однако, аргентинский специалист в последний момент передумал, поэтому руководство «орлят» теперь не видит целесообразности в трансфере бразильца.

Как сообщалось ранее, Пато уже договорился с «Лацио» об условиях личного контракта. Вторую половину минувшего сезона нападающий провел в аренде в «Челси», сыграв всего два матча и забив один гол.