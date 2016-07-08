«Севилья» ведет переговоры по Васкесу

Вице-президент «Палермо» Гильельмо Мичикке подтвердил, что клуб действительно ведет переговоры с «Севильей» о трансфере нападающего Франко Васкеса.

«Мы ведем переговоры с «Севильей» по Васкесу, но не только с ней единственной. При всем при этом, сделка находится только в самом начале обсуждения.

Если говорит о клубах Серии А, то ни с кем из них мы не контактировали», – сказал Мичикке.

В прошедшем розыгрыше Серии А Васкес принял участие в 36 поединках, записав в свой актив восемь голов и семь результативных передач.