Моуринью следит за развитием ситуации с Кавани

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью следит за развитием ситуации с нападающим «ПСЖ» Эдинсоном Кавани. Отметим, что уругваец ответил отказом на предложение руководства клуба начать переговоры о новом контракте на прошлой неделе, после чего наставник парижан Унаи Эмери обратился к 29-летнему футболисту с публичным призывом остаться в команде.

После прибытия в Манчестер форварда Златана Ибрагимовича, Моуринью не перестает искать еще одного игрока для усиления линии атаки и в настоящее время присматривается к Кавани. Также на уругвайца претендует «Атлетико Мадрид».

Как сообщает Le 10 Sport, агент игрока ищет для своего клиента клуб, готовый платить ему девять миллионов евро в год. Стоимость Кавани оценивается примерно в 50 миллионов евро.