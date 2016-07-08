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    «Интер» был готов выплатить «Локомотиву» часть штрафа за Диарра

    «Интер» готов был выплатить «Локомотиву» часть штрафа, наложенного Арбитражным судом Лозанны (CAS) на полузащитника Лассана Диарра. Итальянцы готовы пойти на это ради того, чтобы урегулировать ситуацию и подписать с футболистом контракт.

    Напомним, CAS обязал Диарра выплатить «Локомотиву» около 10 миллионов евро за разрыв контракта по вине футболиста. «Интер» был готов единовременно выплатить «Локомотиву» 7 миллионов евро. Российский клуб согласился, но сам игрок был против такого варианта.

    По этой же причине сорвался переход Диарра в «Спартак». Он просил столичный клуб выплатить за него долг перед «Локомотивом». «Спартак» отказался подписывать контракт на условиях Диарра – и переключился на работу по полузащитнику Фернандо Лукасу, который провел прошлый сезон в «Сампдории».

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.07.2016 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 июля 2016, 06:28

      Такими темпами денег ЛОКО долго ждать будет !

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