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    Клаттенбург назначен на финал Евро

    УЕФА назначил судей на финальный матч Евро-2016 между Францией и Португалией.

    Главным судьей будет англичанин Марк Клаттенбург. Ассистенты арбитра – Саймон Бек и Джейк Коллин, четвертый судья – Виктор Кашшаи (Венгрия), дополнительные помощники – Энтони Тэйлор и Андре Марринер (оба Англия).

    Клаттенбург станет вторым рефери в истории, который в один год будет работать и на финале Лиги чемпионов, и на финале чемпионата Европы. Первым был португалец Педру Проэнса в 2012 году.

    Финал чемпионата Европы между Францией и Португалией состоится 10 июля.

    Источник: УЕФА

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    08.07.2016 11:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +169

      TY13R 8 июля 2016, 13:57

      норм

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 8 июля 2016, 13:40

      будет худо((ибо галимый реф

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 8 июля 2016, 12:47

      продажный англичашка! результат ясен. лягушатники чемпионы. Ну что за блядство? неужели нельзя честно выиграть. Ведь состав позволяет. Однозначно за португалию буду болеть, хоть и несимпатичный стиль игры у них.

      1
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 8 июля 2016, 12:42

      По справедливости главным арбитром должен быть немец.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 июля 2016, 12:07

      Бля... Как этого неандертальца можно вообще ставить на игры? Это же беспринципный мудак, которому потопить одну команду, только лишь из-за личных пристрастий, как два пальца об асфальт... А если ещё и хозяева подкинут бабла, так вообще будет всё в одну сторону... Всё ясно, Франция чемпион, можно финал не смотреть...

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > ivanthebest 8 июля 2016, 12:16

      а по игре Франции и Португалии на этом Евро и без судейства разве не ясно кто чемпион?

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > diadushka 8 июля 2016, 12:29

      по игре тот же Уэльс был посимпатичнее франции, но где сейчас Уэльс... это футбол, и если бы судьишки не тащили лягушатников, сейчас был бы другой финал по составу...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 8 июля 2016, 12:03

      И на финал продажного судьишку воткнули. Ахахаха. Чмошный Чемпионат Евро. Нахер проводили вообще? Отдали бы кубок сразу Деревянным Лягушатникам.

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