Колосков: «Кокорин и Мамаев – дураки. На них нужно поставить черную метку»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Павла Мамаева и Александра Кокорина не следует приглашать в сборную России из-за их участия в вечеринке в Монте-Карло.

«Это, наверное, они с горя так гуляют. Дело не в том, что они так отдыхают после провала на Евро, а в том, что они дураки, потому что выставляют это на всеобщее обозрение. Этот поступок говорит о том, что у них скудность ума.

Такие люди не могут играть в национальной сборной. Нужно поставить на них черную метку. Это не граждане России, это никто!

Кто вас осудит, если у вас есть деньги? Гуляйте спокойно! Зачем это показывать после такого позора, который они продемонстрировали во Франции? Кокорин и Мамаев – люди, которые опозорили и страну, и себя», – сказал Колосков.