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  • Колосков: «Кокорин и Мамаев – дураки. На них нужно поставить черную метку»

Колосков: «Кокорин и Мамаев – дураки. На них нужно поставить черную метку»

7 июля 2016, 21:47
22

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Павла Мамаева и Александра Кокорина не следует приглашать в сборную России из-за их участия в вечеринке в Монте-Карло.

«Это, наверное, они с горя так гуляют. Дело не в том, что они так отдыхают после провала на Евро, а в том, что они дураки, потому что выставляют это на всеобщее обозрение. Этот поступок говорит о том, что у них скудность ума.

Такие люди не могут играть в национальной сборной. Нужно поставить на них черную метку. Это не граждане России, это никто!

Кто вас осудит, если у вас есть деньги? Гуляйте спокойно! Зачем это показывать после такого позора, который они продемонстрировали во Франции? Кокорин и Мамаев – люди, которые опозорили и страну, и себя», – сказал Колосков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Краснодар Зенит Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (22)
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niarmed311082
1467917730
Колосков это у тебя скудность ума просто.... Какого хрена вы ругаете молодых ребят ,которым сами напихали полные карманы денег ..... вы себя ругайте что расплодили и позволили вбухивать в карман одного игрока столько денег , на которые можно было бы вылечить наверное всех болеющих и требующих дорогостоящих операции детей.... а они молодые ... хотят проживать жизнь ярко и нельзя их судить.. почти каждый делал бы также.. г-н Колосков... вы же после неудачного дня на работе не идете есть шаурму из ларька вместо посещения ресторана только потому что день был неудачным и хороший закон не прошел... вот так и они.. Нельзя дать ребенку игрушку , а потом лупить по рукам за то , что он с ней играет....
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niarmed311082
1467917951
и с чего так все решили ,что они это показывали нарочно... в период евро просто все игроки на виду.. видео попало в сеть, снятое не ИМИ...объяснение всему этому вашему выступлению... да и в целом к этим репрессиям к футболистам только одно... мы как обычно вместо того чтобы перестраивать всю систему изнутри... опять ищем крайних и виноватых... с себя начните...
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Apachi Bur
1467918294
Это их дело ,давайте бегать за ними и снимать как они жарят телок в туалет !я уверен в таком кругу как ресторане Монако у каждого россиянина хватила ума подарить бутылку шампанского ,ещё шлух там много которые снимают все сразу на телефон !как от них спратятся ?
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Саня БУБА
1467919415
....Есть чем гордиться:...В состав символической сборной худших игроков группового этапа Евро-2016 вошли сразу пятеро россиян. Это нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов, полузащитник Александр Головин и защитники Сергей Игнашевич и Игорь Смольников. Худшим игроком был признан нападающий украинской сборной Роман Зозуля. Полностью список выглядит так: Джо Харт (Англия) - Сергей Игнашевич, Игорь Смольников (оба - Россия), Мартин Хинтереггер (Австрия), Душан Свенто (Словакия) - Огузхан Озьякуп (Турция), Виктор Коваленко (Украина), Александр Головин (Россия) - Федор Смолов, Александр Кокорин (оба - Россия), Роман Зозуля (Украина). ....теперь я понял - что они отмечали....не всегда удается попасть в символическую сборную!!!!
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hmelarj
1467921390
золотые слова ,Вячеслав Иванович!!!
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romwlad1
1467924555
Отпуск после чемпионата РПФЛ не большой, денег много, планов оттянуться навалом, а тут чемпионат Европы какой то? Когда отдыхать мальцам у которых контракты еще на годы? Вызвали в сборную? - Да! Играли? - Да! Делу час - потехе время! Все очень прагматично! Этично? Патриотично? Они игрой за клубы постараются завоевать симпатии болельщиков!
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bolela_16
1467954402
Ничего умного не придумали. Отвлекашка есть, точно также было после прошлого Чемпионата только с Аршавиным, стареете господа...
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