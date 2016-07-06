Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ребров, Зобнин и Джано заявлены за «Спартак-2»

    «Спартак-2» подал заявку на предстоящий сезон ФНЛ. В список из 28 футболистов вошли голкипер Артем Ребров, защитник Илья Кутепов, полузащитники Джано Ананидзе и Роман Зобнин, а также нападающий Денис Давыдов.

    Полностью заявка выглядит следующим образом:

    Вратари: Ребров, Максименко, Песьяков, Терешкин, Филиппов;

    Защитники: Пуцко, Кутепов, Кутин, Лисинков, Лихачев, Хомуха, Шанбиев, Щербаков;

    Полузащитники: Джано, Зобнин, Бакаев, Гулиев, Зуев, Леонтьев, Пантелеев, Полубояринов, Савичев, Инодзука, Самсонов, Тимофеев;

    Нападающие: Давыдов, Мелкадзе, Федчук.

    Источник: ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2016 18:03
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 6 июля 2016, 18:35

      Может все-таки не Инодзука , а Ипэй Синодзука?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 6 июля 2016, 18:04

      Неплохой состав для ФНЛ!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11