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    Стоунс просит отпустить его в «Манчестер Сити»

    Защитник «Эвертона» Джон Стоунс рассчитывает в текущее межсезонье сменить клуб. Для этого он попросил свой клуб отпустить его в «Манчестер Сити». При этом, новый главный тренер «ирисок» Роналд Куман рассчитывает на Стоунса в будущем сезоне.

    В «Манчестер Сити» готовы заплатить за трансфер 22-летнего футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов, что сделает Стоунса самым дорогим британским защитником за всю историю футбола.

    В прошедшем сезоне Стоунс сыграл в 41 матче. Он принял участие в Евро-2016, но не провел на поле ни одной минуты. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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    06.07.2016 07:42
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