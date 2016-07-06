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    Гвардиола ждет Бонуччи в «Манчестер Сити»

    Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи может сменить клубную прописку. В его услугах проявляет серьезную заинтересованность «Манчестер Сити». Инициатором такого трансфера стал новый главный тренер команды – Хосеп Гвардиола. «Горожане» готовы заплатить за трансфер 29-летнего защитника 45 миллионов евро. При этом, ежегодная зарплата футболиста 7 миллионов.

    В прошедшем сезоне Бонуччи сыграл за «Ювентус» 49 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    06.07.2016 07:31
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 6 июля 2016, 12:52

      посмотрим как пойдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 6 июля 2016, 12:38

      Утка

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