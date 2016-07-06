В «Наполи» готовят 35 миллионов за пару игроков «Динамо» Загреб

Руководство «Наполи» рассматривает вариант приобретения за 35 миллионов евро сразу двух хорватских футболистов загребского «Динамо». Речь идет о Марко Пьяца и Марко Рога.

«Наполи» действительно рассматривает вариант покупки Пьяцы и Рога. Предложенная нам сумма составляет 35 миллионов евро. Но соглашения мы пока не достигли. Есть еще некоторые детали, которые нужно обсудить и уладить», – заявил президент «Динамо» Мирко Баришич.

Известно, что Пьяца входит в сферу интересов «Ювентуса» и «Ливерпуля».