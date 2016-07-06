Манчини может стать главным тренером сборной Англии

Наставник «Интера» Роберто Манчини может быть назначен на пост главного тренера сборной Англии. Итальянский специалист входит в число главных кандидатов на должность рулевого «трех львов».

Манчини уже работал на Туманном Альбионе, где с 2009-го по 2013-й годы возглавлял «Манчестер Сити». Напомним, главный тренер англичан Рой Ходжсон подал в отставку после проигрыша Исландии (1:2) в 1/8 финала чемпионата Европы-2016.