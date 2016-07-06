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    Манчини может стать главным тренером сборной Англии

    Наставник «Интера» Роберто Манчини может быть назначен на пост главного тренера сборной Англии. Итальянский специалист входит в число главных кандидатов на должность рулевого «трех львов».

    Манчини уже работал на Туманном Альбионе, где с 2009-го по 2013-й годы возглавлял «Манчестер Сити». Напомним, главный тренер англичан Рой Ходжсон подал в отставку после проигрыша Исландии (1:2) в 1/8 финала чемпионата Европы-2016.

    Источник: Sport Mediaset

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    06.07.2016 01:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 6 июля 2016, 07:05

      До реального принятия решения, будет в СМИ предложено вариантов 10 по тренерам. Три - четыре уже есть.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 июля 2016, 02:33

      А ка-же Гус Иванович? Ведь ради Англии, как писали, отказал России?

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