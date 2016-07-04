Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бенитес: «В «Реал» я попал немного странным образом»

    Бывший главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес рассказал о том, как его пригласили в мадридский клуб, а также поделился воспоминаниями о работе там.

    «Все это получилось немного странно. Я ожидал приглашения из АПЛ, но тут мне позвонили из Мадрида. Это был уже четвертый раз, когда они приглашали меня, и пришло время ответить согласием. Я прибыл в великий клуб, и все должно было быть идеально.

    Мы на два очка отставали от «Барселоны» и вышли из группы в Лиге чемпионов. Думаю, моя отставка была вызвана внешними факторами, а не внутренними.

    Я хотел создать команду, которая сможет побороться за победу в Примере, но мне это не удалось, и теперь у меня отличный проект в «Ньюкасле»», – сказал Бенитес.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2016 22:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11