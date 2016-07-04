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    Гендиректор «Уфы»: «Зинченко в «Манчестер Сити»? Пока не могу ничего сказать»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отказался комментировать информацию о переходе полузащитника Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

    «Пока не могу ничего сказать. Следите за сайтами клубов», – сказал Газизов.

    Сегодня появилась информация, согласно которой «Манчестер Сити» подписал контракт с Зинченко сроком на 5 лет. В ближайшее время молодой футболист должен прибыть в расположение своего нового клуба. В прошедшем сезоне Зинченко провел в составе «Уфы» 24 матча в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2016 13:30
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