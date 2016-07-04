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    Жиру: «Хочу поздравить исландцев»

    Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал результат матча против Исландии (5:2).

    «Забили пять мячей и очень рады. Исландцы не сдавались. У них крепкая, волевая команда, и я хочу поздравить их. Они провели замечательный турнир.

    Лучший ли это мой матч за сборную? Не знаю. Наверное, да. Я неплохо играл и в других матчах, но это был поединок на крупном турнире. Я с первых минут хорошо себя чувствовал. Мы частенько плохо начинали, а тут все сложилось хорошо. Мы с первых минут доминировали и отменно реализовывали моменты. Надо и дальше так действовать», – заявил Жиру.

    Источник: УЕФА

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    04.07.2016 01:27
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