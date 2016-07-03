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    Инфантино незаконно получал деньги от России и Катара

    Президент ФИФА Джанни Инфантино обвиняется в незаконном получении денег от России и Катара. Как сообщает Le Matin, данные страны оплачивали полеты функционера на частных самолетах, что стоило 150 тысяч долларов.

    Отметим, что данные обвинения основываются на анонимном письме, которое поступило в одну из швейцарских газет. В нем автор рассказывает о первых месяцах работы Инфантино на посту президента ФИФА, а также о злоупотреблении им служебным положением.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2016 15:26
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +46

      latka1 4 июля 2016, 00:17

      Как сообщает Le Matin...... А можно ссылочку на эту статью??

      0
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      Рейтинг: +74

      liver2015 3 июля 2016, 17:46

      Анонимные письма не нужно рассматривать, любой может что захотел написал

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 3 июля 2016, 17:34

      Дурачье сраное, лишь бы где Россию укусить, в будку суки и не гавкать.

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 3 июля 2016, 17:25

      ФИФА тратит деньги, полученные от спонсоров США- хреново, разбазаривание. Теперь ФИФА пользуется деньгами других стран- тоже не хорошо))
      А вообще, эти шакалы не успокоятся пока России не нагадят, вот только хрен у них что получится.

      3
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      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 > Антибиотик 3 июля 2016, 17:40

      Почему не получится? Потому что мы денег не давали? (в России это не принято) или потому что мы самые....

      -2
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      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Cthuq_58 3 июля 2016, 17:43

      Ты видимо из пятой колонны. Не нужно делать акцент со взятками на слове Россия. Это про твой высер. Взятки берут и дают абсолютно везде. А что касается твоего вопроса, то большие люди принимали данное решение и у американцев просто сил не хватит что-либо изменить. Максимум могут с Катаром по бодаться.

      1
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      Рейтинг: +28

      Prosvetov82 > Антибиотик 3 июля 2016, 18:07

      Воруют и берут взятки может и везде, но у нас это делают в африканских масштабах и открыто в наглую. Отсюда и низкий уровень жизни, отсюда и отсутствие всего.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Prosvetov82 3 июля 2016, 18:22

      Открыто и в наглую взятки берут во всем мире, просто это люди определенного статуса, которые ничего не боятся. И ещё вопрос, где их больше.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 3 июля 2016, 17:25

      Некорректный заголовок.В самой новости сказано,что он только "обвиняется",причём на основании анонимного письма,ещё никаких доказательств, а в заголовке как будто уже доказанный факт - "получал".

      2
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      Рейтинг: -16

      bandini 3 июля 2016, 16:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё-таки надо забрать у Катара чемпионат мира...Надо !... И у России, конечно, тоже.
      Зачем России "Мундиаль-2018", если у неё Крым есть ?

      -10
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      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > bandini 3 июля 2016, 17:21

      Иди домой.

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      ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha > bandini 3 июля 2016, 19:30

      Зато у вас хохлатых евровиденье.

      0
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      Рейтинг: +399

      guron88 3 июля 2016, 16:06

      Да все они взяточники...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +293

      VVK13 3 июля 2016, 15:38

      а если я анонимно напишу что он еще в подвале здания фифа в заложниках держит и насилует два десятка проституток проверка нагрянет?))

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > VVK13 3 июля 2016, 17:29

      Нагрянет, только к тебе))) Все статьи данного типа имеют своего заказчика и хорошо оплачиваются.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 июля 2016, 15:29

      И этот влетел ))

      0
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