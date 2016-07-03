Инфантино незаконно получал деньги от России и Катара

Президент ФИФА Джанни Инфантино обвиняется в незаконном получении денег от России и Катара. Как сообщает Le Matin, данные страны оплачивали полеты функционера на частных самолетах, что стоило 150 тысяч долларов.

Отметим, что данные обвинения основываются на анонимном письме, которое поступило в одну из швейцарских газет. В нем автор рассказывает о первых месяцах работы Инфантино на посту президента ФИФА, а также о злоупотреблении им служебным положением.