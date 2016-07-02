Ибрагимович сравнил свой переход в «МЮ» с боем Мейвейзера и Пакьяо

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился мнением о своем переходе в стан «красных дьяволов». Напомним, шведский форвард пополнил ряды английского клуба в статусе свободного агента.

«Мне кажется, решение о переходе в «Манчестер Юнайтед» далось мне слишком легко. Я сравниваю его с боем Мейвейзера и Пакьяо. Все думали, что он никогда не состоится, но это произошло. Хочу сказать спасибо всей команде и лично Жозе Моуринью за то, что это все-таки случилось», – сказал Ибрагимович.