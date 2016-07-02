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    Ибрагимович сравнил свой переход в «МЮ» с боем Мейвейзера и Пакьяо

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился мнением о своем переходе в стан «красных дьяволов». Напомним, шведский форвард пополнил ряды английского клуба в статусе свободного агента.

    «Мне кажется, решение о переходе в «Манчестер Юнайтед» далось мне слишком легко. Я сравниваю его с боем Мейвейзера и Пакьяо. Все думали, что он никогда не состоится, но это произошло. Хочу сказать спасибо всей команде и лично Жозе Моуринью за то, что это все-таки случилось», – сказал Ибрагимович.

    Источник: Manchester Evening News

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    02.07.2016 12:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 16:50

      .....та это будет очередной провал мауриньо!!!!....его выпрут с позором в конце зимы!!!! - вот вспомните мое слово!!!!....а ибру на лавку посадят....он уже - просто памятник!!!

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      Рейтинг: +22

      anacarp 2 июля 2016, 13:10

      это будет страшно очень

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