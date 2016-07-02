Пальюка не считает Акинфеева голкипером топ-уровня

Бывший страж ворот сборной Италии Джанлука Пальюка оценил игру голкипера сборной России Игоря Акинфеева.



«На линии он хорош настолько, насколько плох на выходах. Мы обсуждали его игру с Пануччи, когда он работал с Капелло в сборной России. Мне очень нравится, как этот голкипер действует в «рамке», но, повторюсь, его игра на выходах оставляет желать лучшего…



Можно ли считать его голкипером топ-уровня? Его класс однозначно ниже, чем у Буффона, Нойера или де Хеа. Он просто сильный вратарь», — сказал Пальюка.