Пальюка не считает Акинфеева голкипером топ-уровня

Бывший страж ворот сборной Италии Джанлука Пальюка оценил игру голкипера сборной России Игоря Акинфеева.
«На линии он хорош настолько, насколько плох на выходах. Мы обсуждали его игру с Пануччи, когда он работал с Капелло в сборной России. Мне очень нравится, как этот голкипер действует в «рамке», но, повторюсь, его игра на выходах оставляет желать лучшего…
Можно ли считать его голкипером топ-уровня? Его класс однозначно ниже, чем у Буффона, Нойера или де Хеа. Он просто сильный вратарь», — сказал Пальюка.
Источник: «Спорт-Экспресс»
"Мы обсуждали с ним Пануччи, когда он работал с Капелло в сборной России."
Получается, что Джанлука с Игорем обсуждали Пануччи, когда кто-то из двоих (и тут мы уже сами додумываем, что скорее всего, Пануччи) работал с Фабио.
А следовало бы изобразить ход мысли по-другому, например, так:
Мы обсуждали ЕГО ИГРУ С Пануччи, когда ТОТ работал с Капелло в сборной России. Т.е., когда у Вас в одном предложении присутствуют местоимения ОН и НИМ, а также конкретные лица (Пануччи), то неясно к которому из действующих лиц относится последнее местоимение - к НЕМУ или к Пануччи.