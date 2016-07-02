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Пальюка не считает Акинфеева голкипером топ-уровня

2 июля 2016, 07:36
39

Бывший страж ворот сборной Италии Джанлука Пальюка оценил игру голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

«На линии он хорош настолько, насколько плох на выходах. Мы обсуждали его игру с Пануччи, когда он работал с Капелло в сборной России. Мне очень нравится, как этот голкипер действует в «рамке», но, повторюсь, его игра на выходах оставляет желать лучшего…

Можно ли считать его голкипером топ-уровня? Его класс однозначно ниже, чем у Буффона, Нойера или де Хеа. Он просто сильный вратарь», — сказал Пальюка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (39)
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acer2003
1467434490
Согласен с ним на 100% .Акинфеев не топ вратарь
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STAFOR13
1467435271
С Буффоном никто несравнится в 21 веке, но если вспомнить что Игорь вывел нас на евро когда шведы ему били с 2х метров он отбивал, после этого в золотом матче с Рубином опять же Игорь отбил удар в упор, ну и его игра на Евро когда он один играл против всех 3х команд, а наши стояли и смотрели как растреливают ворота, он бедный тащил и потом ещё и пошёл к болельщикам единственный, это доказывает что он настоящий мужик, любит свою страну, и вылаживается на все 100 и в клубе и сборной , а кто там говорит топ или не топ он вообще пох
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Legioner-05
1467439697
Всё верно сказал
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a-rakhmatov
1467440120
Он ему просто завидует... ))
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altezzik
1467440775
По делу сказал
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nik55
1467441358
согласен 100 процентов
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ManUtd-Volgograd
1467441706
Очевидные вещи сказал! Был он уровня Де Хе или Нойера играл бы в топ клубе
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MrZLOba
1467443403
Кто такой Пальюка? Без вики и не вспомнишь....
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1467443488
Уважаемый выпускающий редактор! Ну, кто ж так пишет? О ком статья, о Пануччи или об Акинфееве? Судя по ниже следующим словам, о первом:
"Мы обсуждали с ним Пануччи, когда он работал с Капелло в сборной России."

Получается, что Джанлука с Игорем обсуждали Пануччи, когда кто-то из двоих (и тут мы уже сами додумываем, что скорее всего, Пануччи) работал с Фабио.
А следовало бы изобразить ход мысли по-другому, например, так:
Мы обсуждали ЕГО ИГРУ С Пануччи, когда ТОТ работал с Капелло в сборной России. Т.е., когда у Вас в одном предложении присутствуют местоимения ОН и НИМ, а также конкретные лица (Пануччи), то неясно к которому из действующих лиц относится последнее местоимение - к НЕМУ или к Пануччи.
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Freyk
1467444464
Акинфеев давно показал свой уровень в Лиге чемпионов.
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