Ибрагимович — игрок «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «ПСЖ» Златан Ибрагимович сообщил в своем аккаунте в Instagram, что он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Соглашение рассчитано на один год, за который швед сможет увеличить свой банковский счет на 17 миллионов евро.

«Пора миру узнать, что я еду в «Манчестер Юнайтед», — написал Ибрагимович.

Напомним, что ранее сообщалось, что официальный магазин «Манчестер Юнайтед» начал изготавливать футболки с фамилией Ибрагимовича.