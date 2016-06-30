Полузащитник сборной Австралии перешел в «Манчестер Сити»

Руководство «Мельбурн Сити» подтвердило, что полузащитник команды Аарон Моуй продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 25-летний футболист сборной Австралии в ближайшее время присоединится к «Манчестер Сити». Контракт футболиста с «горожанами» будет рассчитан на три года.

В прошедшем сезоне Моуй провел 26 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 10 результативных передач. Стоит отметить, что «Манчестер Сити» и «Мельбурн Сити» являются клубами-партнерами.

Кроме того, в английский клуб вернутся Энтони Касерес и Люк Брэттан, выступавшие в минувшем сезоне за австралийскую команду на правах аренды.