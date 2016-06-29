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  • Неймар и Дуглас Коста попали в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду в Рио

Неймар и Дуглас Коста попали в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду в Рио

29 июня 2016, 18:15
3

Стал известен состав сборной Бразилии на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Стоит отметить, что в заявку бразильцев попал капитан основной команды Неймар.

Вратари: Фернандо Прасс, Уилсон

Защитники: Луан, Родриго Кайо, Маркиньос, Дуглас Сантос, Зека, Вильям

Полузащитники: Тиаго Майя, Родриго Доурадо, Фред, Рафинья, Фелипе Андерсон

Нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Габриэл Барбоза, Габриэл Жезус, Луан

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Источник: Twitter
Весь мир Коста Дуглас Неймар
Комментарии (3)
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Павел Амурский
1467213735
Молодцы, удачи!
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ivanthebest
1467215645
Состав конечно едрический!
Ответить
KELT88
1467215688
Молодежь))
Ответить
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