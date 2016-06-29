Неймар и Дуглас Коста попали в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду в Рио

Стал известен состав сборной Бразилии на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Стоит отметить, что в заявку бразильцев попал капитан основной команды Неймар.
Вратари: Фернандо Прасс, Уилсон
Защитники: Луан, Родриго Кайо, Маркиньос, Дуглас Сантос, Зека, Вильям
Полузащитники: Тиаго Майя, Родриго Доурадо, Фред, Рафинья, Фелипе Андерсон
Нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Габриэл Барбоза, Габриэл Жезус, Луан
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Источник: Twitter