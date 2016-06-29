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  • Месси не намерен менять своего решения об уходе из сборной Аргентины

Месси не намерен менять своего решения об уходе из сборной Аргентины

29 июня 2016, 13:17
23

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не собирается возвращаться в стан сборной Аргентины. Напомним, что 29-летний футболист объявил о завершении международной карьеры после поражения в финале Кубка Америки от Чили.

Решение Месси вызвало большой резонанс в мире. Многие известные и влиятельные люди Аргентины, включая президента страны, попросили игрока одуматься и вернуться в сборную. Однако, как сообщают представители ближайшего окружения форварда, четырехкратный обладатель «Золотого мяча» не намерен менять своего решения и выступать в национальной команде.

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Источник: Mundodeportivo
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Барселона Месси Лионель
Комментарии (23)
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Benifacto
1467198644
слабак
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fakel-vrn
1467199300
за сборную чили будет играть))) не пойму...чем аргентина то виновата?....что прям все футболисты сборной аргентины были готовы уйти из сборной...
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roony61
1467199352
вообще-то у него 5 золотых мячей.
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fakel-vrn
1467199821
дать месси российский паспорт...пусть тогда за россию играет)
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111ax
1467200537
тряпка, не по-мужски
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MisterLoadingMaster
1467202779
Хочу не хочу! За страну играть надо! Родину не выбирают!!!
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XaXatyn
1467204211
Ненастоящий Месси лидер ! Проиграл пару финалов надо уходить из сборный чтобы свой имидж не портить !
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Madridist05
1467204344
Если честно Месси поступил не как капитан или лидер... Он должен был остаться и ехать на ЧМ 18 показать пример другим игрокам что нельзя сдаваться после поражения.... А он сдался ну естественно они повторили за своим лидером капитаном... Он должен быть примером он должен был показать характер и сказать это не конец я поеду на ЧМ 18 за кубком и точка
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Тraumtanzеr
1467207012
Пятикратный.
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edw7777
1467215422
Леня, ВЕРНИСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
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