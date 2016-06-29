Месси не намерен менять своего решения об уходе из сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не собирается возвращаться в стан сборной Аргентины. Напомним, что 29-летний футболист объявил о завершении международной карьеры после поражения в финале Кубка Америки от Чили.

Решение Месси вызвало большой резонанс в мире. Многие известные и влиятельные люди Аргентины, включая президента страны, попросили игрока одуматься и вернуться в сборную. Однако, как сообщают представители ближайшего окружения форварда, четырехкратный обладатель «Золотого мяча» не намерен менять своего решения и выступать в национальной команде.

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