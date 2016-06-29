Президент «Ниццы»: «Бен Арфа действительно уходит»

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер подтвердил информацию о том, что полузащитник Атем Бен Арфа покинет команду. Напомним, что игроком интересуются «Барселона»,»Лион», «Фенербахче», «Севилья» и «ПСЖ».

«Бен Арфа больше не будет играть за «Ниццу». Когда речь идет о нем, то сразу вспоминается его страсть. Я думаю, что он Атем присоединится к «Лиону». Если этого не случится, то не по причинам, которые не имеют ничего общего со страстью. Считаю, что Атему больше подходит «Лестер», – заявил президент в интервью Canal+.