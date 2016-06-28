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  • Орлов: «Гарай, Ломбертс и Кришито могут уйти из «Зенита» вслед за Халком»

Орлов: «Гарай, Ломбертс и Кришито могут уйти из «Зенита» вслед за Халком»

28 июня 2016, 21:39
50

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился информацией по поводу вероятных изменений в составе «Зенита» нынешним летом.

«Все вполне логично. В «Зенит» пришел новый тренер, он будет строить новую команду, ему не нужен Халк. Мирче Луческу нужны молодые и способные игроки. У румынского специалиста подписан контракт по системе «2+1». Это значит, что этот год будет переходным, тренер может экспериментировать с составом. И это правильно.

Скорее всего, команду покинут Гарай, Ломбертс, и возможно, Кришито. Ну и что же? Они хотят уйти, они свое дело сделали. Это был красивый период в истории «Зенита»: играли в 1/8 Лиги чемпионов, выиграли звание чемпионов и Кубок страны. Это совсем неплохо.

У Луческу теперь очень трудная задача, чтобы удержать эту планку», – сказал Орлов.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Ломбертс Николас Гарай Эсекьель Кришито Доменико Орлов Геннадий
Комментарии (50)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Zeff
1467140355
Пусть уходят. Надо делать свою команду..
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z89
1467141210
Наступает новая эра Зенита, главное чтобы не сменилось название на Заход((( Деньги и звезды не всегда дают результат. Хочется пожелать игрокам и команде удачи, чтобы в РПФЛ был сильным и красивым чемпионатом, чтобы была конкуренция и интрига до последнего тура!!! Я за красивый футбол!!! Мы по нему уже давно соскучились!!!
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18JG
1467141632
Я болею за "Зенит", но хочу отметить, что нам пиздец.
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андрей андреев
1467141675
Пока Газпром пытался нагнуть Украину и Европу на газ , Туркмены заняли его рынок. По газу полный пролёт. Хохлы в прошлом году не купили ни куба.Спад по экспорту газа офигенный.Нефть ещё держится.Видимо сливают команду.Путин сказал освобождаться от ненужных активов.Ставьте минусы,но умные посмотрят цифры
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SERGEI.S71
1467141805
10-е место в лучшем случае... Пока сыграются новые (старые) игроки!
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DoNAld DUc
1467142100
может и Орлову пора уйти!!!
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R015RK
1467142414
ОРлов тебе пока ДО СВИДАНИЯ
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SERGEI.S71
1467142717
Надо чтобы Зенит купил 11 исландцев и Зенит будет чемпионом!
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8-Gattuso-8
1467143668
Всё правильно, надо строить новую команду, у парней уже нет мотивации!
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Саня БУБА
1467144759
....давно пора прекращать эту евро-газовую вакханалию!!!...слишком неподконтрольная кормушка стала!!!!
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