Орлов: «Гарай, Ломбертс и Кришито могут уйти из «Зенита» вслед за Халком»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился информацией по поводу вероятных изменений в составе «Зенита» нынешним летом.

«Все вполне логично. В «Зенит» пришел новый тренер, он будет строить новую команду, ему не нужен Халк. Мирче Луческу нужны молодые и способные игроки. У румынского специалиста подписан контракт по системе «2+1». Это значит, что этот год будет переходным, тренер может экспериментировать с составом. И это правильно.

Скорее всего, команду покинут Гарай, Ломбертс, и возможно, Кришито. Ну и что же? Они хотят уйти, они свое дело сделали. Это был красивый период в истории «Зенита»: играли в 1/8 Лиги чемпионов, выиграли звание чемпионов и Кубок страны. Это совсем неплохо.

У Луческу теперь очень трудная задача, чтобы удержать эту планку», – сказал Орлов.