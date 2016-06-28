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    Агент: «На данный момент Думбия является футболистом «Ромы»

    Агент форварда «Ромы» Сейду Думбия, известного по выступлению за ЦСКА, не торопится комментировать возможные варианты продолжения карьеры ивуарийца.

    «Сейду покинет «Рому»? Мы изучаем все возможные варианты. На данный момент он является футболистом «Ромы». Остальное я не буду комментировать.

    Слухи о «Базеле»? Посмотрим, что произойдет», – приводит слова Жан-Бернарда Бейтризона Roma Press.

    Ранее появилась информация, что «Базель» готов взять в аренду 28-летнего футболиста за 2 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.06.2016 11:17
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 28 июня 2016, 15:12

      Если только в аренду,а покупать его никто не будет за ту цену,что итальянцы предлагают!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 28 июня 2016, 14:43

      Да ладно... Домой! В ЦСКА! Лига Чемпионов ждёт своих героев!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 28 июня 2016, 11:36

      Ему 48

      -1
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