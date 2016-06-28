Арнасон: «Мы шокировали мир»

Защитник сборной Исландии Кэри Арнасон прокомментировал исход матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Англии (2:1).

«Мы сохраняли хладнокровие и хорошо защищались. Мы все верили. Весь остальной мир не верил, но мы верили. Я переполнен радостью. Тренер никогда не проигрывал Англии и сказал нам об этом, пришлось продолжить традицию.

Когда вышел Варди, темп игры вырос, но мы справились.

Это, без сомнения, лучший результат в футбольной истории Исландии. Мы шокировали мир», – сказал Арнасон.