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    Габулов: «Контракт с «Динамо» продлен не будет. Есть интерес из-за рубежа»

    Вратарь «Динамо» Владимир Габулов рассказал о том, что он покинет клуб после истечения действующего контракта.

    «На сегодняшний день заканчивается контракт с «Динамо», и он не будет продлен. Мы обо всем договорились. Я рассматриваю предложения не только из России. Есть определенный интерес из-за рубежа, но они недостаточно конкретны. Будем смотреть и принимать решение. У моего брата тоже закончился контракт, и мы бы хотели сыграть вместе.

    Россия или Европа? Желание играть за рубежом есть большое, но буду отталкиваться от конкретных предложений, конкретной команды, и конкретных задач, которые ставит перед собой клуб», – сказал Габулов в эфире «Матч ТВ».

    Ранее появлялась информация о том, что Габуловым интересуется «Депортиво».

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.06.2016 22:45
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 27 июня 2016, 23:36

      Удачи,например!)

      Хороший вратарь,а безголовый Кобелев вместо него Шунина мертвого ставил,который мяча боится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 27 июня 2016, 23:00

      Казахстан тоже заграница.

      -1
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