Матвиенко предложила не пускать на ЧМ-2018 фанатов, обвиненных в хулиганстве

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сформировать перед чемпионатом мира-2018 списки болельщиков, которые ранее были обвинены в хулиганстве и не допускать их приезда в Россию.

«Возможно формирование первостатейных списков тех, кому предъявляли уголовные, административные обвинения за хулиганство, чтобы ограничить их въезд и не допускать на чемпионат.

Но вводить визы для всех болельщиков не будем, это неправильно. Наоборот, на таких спортивных мероприятиях происходит либерализация въездного режима», – отметила Матвиенко.