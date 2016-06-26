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    Колосков: «На Евро-2016 Россия показала тот же уровень, что и в 2008, тогда просто удачно сложились обстоятельства»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что неудачное выступление сборной России на Евро-2016 лишь является продолжением закономерности.

    – Широков сказал, что мы показали свой максимальный уровень. Вы видите перспективы у сборной России? Что нужно, чтобы мы выступили как в 2008-м?

    – А вы вспомните предысторию 2008-го. 0:3 в отборе от Англии. Случайная победа над Андоррой. 1:4 от Испании. Потом 0:3 от нее же. Поэтому не надо делать из того выступления что-то неземное. Матч с Голландией – это лишь часть общей картины. В этом году команда показала тот же уровень! Просто по-другому сложились обстоятельства. В 2008-м была случайность. А вот в 2012-м, 2014-м и 2016-м мы выступили неудачно – и это уже больше похоже на закономерность.

    У нас есть мастеровитые игроки. Как-то нужно до них достучаться. Были ведь хорошие матчи со Швецией и Черногорией в Москве. Значит, есть потенциал. Но как его реализовать? Я 26 лет поварился в футболе. Если мы, например, проиграли 1:7 Португалии, это не значит что нужно все заканчивать. Нужно просто разобраться, что случилось. Как команда тренировалась, какое у нее психологическое состояние, какая внутренняя обстановка. И это дело специалистов. Со стороны никогда не оценить.

    Наверное, будь в порядке Дзагоев и Денисов, все могло сложиться по-другому. Но ведь не факт.

    – Заседание технического комитета поможет в поиске ответов?

    – Конечно. Откладывать с анализом не стоит. Пусть Гершкович соберет тренеров, ветеранов. Пусть все выскажут свои мысли.

    – Сборную сейчас нещадно критикуют. Может, не стоит так гнобить ребят?

    – А у нас всегда крайности. Или загоняем сразу в гроб, или чуть что устраиваем гуляния по Тверской. Сколько тогда дифирамбов Хиддинку напели, как он появился: «Ах, пришел в ботинках на босу ногу!», «Какая прелесть, он демократ! Сигару курит и капучино пьет». Так нельзя. А вы, пресса, тем более должны давать профессиональную, а не эмоциональную оценку. Объективность – вот в чем заключается профессионализм.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.06.2016 17:37
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 26 июня 2016, 23:22

      Бред, на евро 2008 на наших было приятно смотреть , даже когда 1:4 Испании проиграли, потому что у игроков была физ. подготовка, что придало им уверенность и удачу. На евро-2012 нам просто не повезло в матче с Грецией, а на чм-2014 нас сгубил сверхоборонительный футбол. Вы наверное товарич Колосков евро-2016 не смотрели, если такие слова говорите. Там наша команда была просто мертвая.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 26 июня 2016, 22:17

      в 2008 году было всего 3 приличных на хорошем уровне игры. даже 2,5. Это 2 тайм с Англией в Москве, игра со Шведами и Голландией. и не забывайте-кто нам дорогу на ЧЕ открыл тогда. После бездарной игры с израилем.... Хорваты... И нечего восхвалять Хидинга и ту сборную. Как безлико играли так и играют. А исключения из правил бывают везде. На этот раз не было исключений. Самая бездарная команда из 24. Что тогда что сейчас разница небольшая в постановке, тактике и видении игры.

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      Рейтинг: +544

      avera 26 июня 2016, 21:06

      Он хоть футбол смотрит?Тогда бегали трусцой и была какая-то
      мысль.И исполнители не чета ''этим''(командой назвать нельзя)!
      А ''эти'' передвигались как стадо.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > avera 26 июня 2016, 22:17

      100%

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 июня 2016, 19:57

      Что-то в последнее время наши "заслуженные" пенсионеры от спорта выносят какие-то бредовые идеи: то Бышовец рвет тельняшку "ставьте меня у руля сборной", то Колосков высказал свое "компетентное", ни на чем не обоснованное мнение. Болельщики могут высказать только свои эмоции, в большинстве своем справедливые. В одном прав Колосков, выступление сборной следствие закономерности, потому что наши футболеры с каждым годом деградируют, при этом получая баснословные гонорары.

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 26 июня 2016, 19:55

      ...соглашусь с колоском только на половину!....в 2008 м году было движение, была скорость, была фантазия и наигранные комбинации в атаке.....к сожалению, зырянов (а именно он был связующим, как кави в испании) наростил жопу и играть не хочет на высоком уровне...у аршавина было дикое желание вести за собой команду, жирков с денисовым больше играли, та не пи..дели....оборона бегала за мячом и соперником, а не пыталась во всех эпизодах стоя на месте создать офсайд!!!...да и в отношении праздника он не прав!!!....устраивать праздник надо, коли он у тебя раз в 10 лет случается!!!!

      -2
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 26 июня 2016, 18:34

      голос из ада , забери к себе шматко ...... плз ...

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      Рейтинг: +399

      guron88 26 июня 2016, 18:25

      Он бредит... Старый стал Колосков...

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 июня 2016, 18:21

      Один Евро, второй, третий, ЧМ-одни и те же игроки у сборной! Ну после Бразилии уже можно было понять, что ребятам этим не место в сборной! Они бесплатно играть не будут! Пора набрать ребят, которые не были в сборной-вот они будут "пахать" на поле!

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 26 июня 2016, 18:17

      Никогда не любил Колоскова, скорее, наоборот. Но не могу не согласиться, ибо сам писал об этом же дня 3-4 назад. Наш футбол все эти годы был и остается на одном и том же низком уровне, и в 2008-ом в т.ч.
      Все остальное лишь эмоции от "невыигранной" тогда бронзы.
      Можете минусовать - вновь докажете свою полную некомпетентность.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > ШарКий вояж в ТуЛузу 26 июня 2016, 22:18

      согласен

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 июня 2016, 18:17

      Возможно.........Понадеялись снова на "Авось"! Тогда повезло, сейчас нет! Но нормальные сборные едут на ЧЕ, надеясь на свои силы и умения, а не на удачу!

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