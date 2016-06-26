Венгрия и Бельгия решат судьбу еще одной путевки в четвертьфинал

Сегодня в рамках 1/8 финала Евро-2016 сойдутся одно из главных открытий и «темная лошадка» турнира: сборная Венгрии сразится с Бельгией за путевку в четвертьфинал. Венгры сенсационно выиграли группу F, а бельгийцы шагнули в плей-офф, заняв второе место в квартете Е. На бумаге именно «красные дьяволы» выглядят фаворитами, однако подопечные Бернда Шторка способны преподнести очередной сюрприз.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!